Поэтапное продвижение с нуля, тематика - фильмы онлайн

Наша компания запускает новый проект. Раньше мы работали только с агентствами, и опыт не всегда был положительный. Взвесив все за и против мы решили начать сотрудничество с фрилансерами и возлагаем большие надежды на успех этого мероприятия.

Перейду сразу к сути проекта:

Тематика - развлечение

Ниша - фильмы онлайн, смотреть фильмы

Сегмент - гугл россия, яндекс россия

Домену - 2 месяца, создан с нуля.

Доменная зона - .net

CMS - DLE

Что имеем сейчас - проводится настройка сайта по SEO чек листу.

Добавляется описание для фильмов - 1000 штук.

Есть отдел контента, отдел программистов, отдел сеошников.

Куплен весь софт для продвижения.

Задача:

Поэтапно зайти в нишу и занять 10-40% трафика ниши. (300 000 хостов в сутки минимум)

Сроки - 6 месяцев.

Каждый месяц - обязательная контрольная точка, сравнение ожиданий и результатов по факту.

Выводы по результатам контрольной точки - стоит ли дальше вкладывать деньги или продвижение не имеет смысла и можно закрываться.

Абстрактные планы писать НЕ надо.

План должен быть минимум из 4 этапов.

У каждого этапа - минимум 4 под этапа.

Пишите четко - действия которые будут выполнены на этапе, в какие сроки, какой результат получим от этих действий.

Нужно также заложить коэффициент роста по трафику, ведь подняться с 0 до 300 000 сразу не возможно.

Будет плавный рост в динамике, нужен коэффициент с помощью которого будем проверять растем ли мы так как планировали.

Ждать 3-4 месяца у моря погоды мы не будем, потеряли таким методом больше 30000$, на старых проектах.

Теперь только конкретика.

Бюджеты есть. Рабочий коллектив готов выполнять все быстро и оперативно. Любые вопросы решаются. Мы лояльны и открыты к беседе.