Форум работает на vBulletin 3.8.7 Очень много уникального контента, но выдача слабая. Конкурентов по ключевым словам почти нет. Необходимо поднять позиции и увеличить число переходящих с ПС.
Поэтапное продвижение с нуля, тематика - фильмы онлайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания запускает новый проект. Раньше мы работали только с агентствами, и опыт не всегда был положительный. Взвесив все за и против мы решили начать сотрудничество с фрилансерами и возлагаем большие надежды на успех этого мероприятия.
Перейду сразу к сути проекта:
Тематика - развлечение
Ниша - фильмы онлайн, смотреть фильмы
Сегмент - гугл россия, яндекс россия
Домену - 2 месяца, создан с нуля.
Доменная зона - .net
CMS - DLE
Что имеем сейчас - проводится настройка сайта по SEO чек листу.
Добавляется описание для фильмов - 1000 штук.
Есть отдел контента, отдел программистов, отдел сеошников.
Куплен весь софт для продвижения.
Задача:
Поэтапно зайти в нишу и занять 10-40% трафика ниши. (300 000 хостов в сутки минимум)
Сроки - 6 месяцев.
Каждый месяц - обязательная контрольная точка, сравнение ожиданий и результатов по факту.
Выводы по результатам контрольной точки - стоит ли дальше вкладывать деньги или продвижение не имеет смысла и можно закрываться.
Абстрактные планы писать НЕ надо.
План должен быть минимум из 4 этапов.
У каждого этапа - минимум 4 под этапа.
Пишите четко - действия которые будут выполнены на этапе, в какие сроки, какой результат получим от этих действий.
Нужно также заложить коэффициент роста по трафику, ведь подняться с 0 до 300 000 сразу не возможно.
Будет плавный рост в динамике, нужен коэффициент с помощью которого будем проверять растем ли мы так как планировали.
Ждать 3-4 месяца у моря погоды мы не будем, потеряли таким методом больше 30000$, на старых проектах.
Теперь только конкретика.
Бюджеты есть. Рабочий коллектив готов выполнять все быстро и оперативно. Любые вопросы решаются. Мы лояльны и открыты к беседе.
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