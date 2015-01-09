Выбрать ГС доноров из списка для откл. ссылок.

Нужно найти ссылки с сайта https://www.linkpad.ru/?search=http%3A%2F%2Fohota-v-sibiri.ru#/default.aspx?r=3&i=ohota-v-sibiri.ru точнее они уже найдены. Сайт ohota-v-sibiri.ru . Нужно отобрать ГС доноров (всякие каталоги, спам, профиля и т.п.) и каждую ссылку внести в блокнот.

Вообщем нужно подготовить тхт файл для "Отклонения ссылок" в сервисе гугл.

Хороших доноров не трогать, их всего то там штук 100-120. А ГС доноров штук 700.

Нужно просто посмотреть сайт, каждый где стоит ссылка, и внести их в список. Каждый урл с новой строки

Пример:

https://advodka.com/domain/ohota-v-sibiri.ru

https://advodka.com/domain/lesohot.ru

и т.д.

Короче нужно выбрать ГС доноров.