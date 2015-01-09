Специалист по продвижению коммерческих сайтов по Яндексу и Гуглу

Мы СЕО компания.

Ищем специалиста для продвижения коммерческих сайтов по Яндексу и Гуглу

Для плодотворного общения хотелось бы увидеть от Вас:

Примеры работ, Ваши расценки за час работы и месяц. Приемлемый для Вас график работы в течении недели.

Обязанности:

1. Аудит по новым сайтам поступившим в работу и составление первичных СЕО правок для сайта (в виде задания для верстальщика).

2. Разбивка запросов постранично и описание ТЗ для копирайтера.

3. Составление стратегии и прогноза по закупке ссылочной массы.

4. Мониторинг позиций и внедрение рекомендаций на всем этапе работы с проектами.

P.S. Наличие Скайпа обязательно.

Требования:

Нужен ответственный и исполнительный человек с большим опытом работы, который много времени проводит онлайн.

В ответ присылайте информацию о вас, примеры вашей работы и проектов, стоимость вашего времени/работы.