Снятие санкций (Пингвин Google) с сайта ohota-v-sibiri.ru
Специалист по продвижению коммерческих сайтов по Яндексу и Гуглу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы СЕО компания.
Ищем специалиста для продвижения коммерческих сайтов по Яндексу и Гуглу
Для плодотворного общения хотелось бы увидеть от Вас:
Примеры работ, Ваши расценки за час работы и месяц. Приемлемый для Вас график работы в течении недели.
Обязанности:
1. Аудит по новым сайтам поступившим в работу и составление первичных СЕО правок для сайта (в виде задания для верстальщика).
2. Разбивка запросов постранично и описание ТЗ для копирайтера.
3. Составление стратегии и прогноза по закупке ссылочной массы.
4. Мониторинг позиций и внедрение рекомендаций на всем этапе работы с проектами.
P.S. Наличие Скайпа обязательно.
Требования:
Нужен ответственный и исполнительный человек с большим опытом работы, который много времени проводит онлайн.
В ответ присылайте информацию о вас, примеры вашей работы и проектов, стоимость вашего времени/работы.
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