Трафик в партнерку

Мы СЕО компания. Ищем специалиста для продвижения коммерческих сайтов по Яндексу и Гуглу Для плодотворного общения хотелось бы увидеть от Вас: Примеры работ, Ваши расценки за час работы и месяц. Приемлемый для Вас график работы в течении ...