Продвинуть сайт белыми методами в топы поисковиков

Поисковые системы (SEO)Завершен17 заявок223 просмотра
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Продвинуть сайт белыми методами в топы поисковиков. Сайт http://my-thinking.ru/

Сделать оптимизацию, никаких рекламных кампаний, указывайте сумму и необходимые сроки.

9 лет назад
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
hockenhaim
Александр 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
20 дней
Продвижение в процессе
Работа над проектом продолжается. Доволен сотрудничеством с Виктором, который формулирует четкое ТЗ, обеспечивает отличную обратную связь, а также своевременно проводит оплату услуг. Рекомендую к сотрудничеству!