15 лет назад я изобрёл – методику с помощью которой можно решить любую проблему любого человека на планете Земля. За эти 15 лет я сумел «донести» своё изобретение лишь до 20 000 человек (россиян). Я ...
- $100Редактирование и Корректура24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Требуется создать логотип по рисунку. Надписи можно не создавать, надписи добавлю я сам. Необходимо убрать чёрные линии вокруг жёлтого цвета. Вокруг чёрного круга должен быть белый фон.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Я писатель, я написал две книги «Почему все люди страдают» и «Как достичь жизни без проблем». Так как москвичи отказались издавать мои книги, то я решил создавать электронные книги. И вот вопрос – на каком ...Переводы39 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Я написал много книг. Отказ издательств вынудил меня переводить свои книги в электронный формат PDF. Но даже в этом формате книга должна иметь обложку! Итак, мне нужно создать обложку для электронной книги.Иллюстрации и Рисунки34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Мне нужна помощь в реализации следующей бизнес идеи. Я писатель, по объективным причинам я не смог издать свои книги в бумажном варианте. Я начал переводить свои (многочисленные) книги в формат pdf. Я создал (на мой ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт10 лет назад