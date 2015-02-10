karimov36

Стас karimov36

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Редакция электронной книги

    $100

    15 лет назад я изобрёл – методику с помощью которой можно решить любую проблему любого человека на планете Земля. За эти 15 лет я сумел «донести» своё изобретение лишь до 20 000 человек (россиян). Я ...

    Редактирование и Корректура24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать логотип

    $15

    Требуется создать логотип по рисунку. Надписи можно не создавать, надписи добавлю я сам. Необходимо убрать чёрные линии вокруг жёлтого цвета. Вокруг чёрного круга должен быть белый фон.

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод книги

    $30

    Я писатель, я написал две книги «Почему все люди страдают» и «Как достичь жизни без проблем». Так как москвичи отказались издавать мои книги, то я решил создавать электронные книги. И вот вопрос – на каком ...

    Переводы39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание обложки для электронной книги

    $50

    Я написал много книг. Отказ издательств вынудил меня переводить свои книги в электронный формат PDF. Но даже в этом формате книга должна иметь обложку! Итак, мне нужно создать обложку для электронной книги.

    Иллюстрации и Рисунки34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощь в реализации бизнес идеи

    Мне нужна помощь в реализации следующей бизнес идеи. Я писатель, по объективным причинам я не смог издать свои книги в бумажном варианте. Я начал переводить свои (многочисленные) книги в формат pdf. Я создал (на мой ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад