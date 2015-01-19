Создание обложки для электронной книги

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт34 заявки323 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я написал много книг. Отказ издательств вынудил меня переводить свои книги в электронный формат PDF. Но даже в этом формате книга должна иметь обложку! Итак, мне нужно создать обложку для электронной книги.

9 лет назад
karimov36
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать инфографику

    $40

    Необходимо сделать инструкцию в виде инфографики для компании. Это инструкция для новых сотрудников компании, в которой отображается весь процесс трудоустройства в деталях. Техническое задание в .doc файле Пожелания заказчика в архиве (ваша работа должна быть похожа), стили, фоны.. ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать иллюстрацию

    Всем привет. Нужна иллюстрация. Пока одна, дальше зависит от качества вашего исполнения. Иллюстрацию нужно рисовать поэтапно, сначала скетчи - утверждаем, двигаемся дальше, чтобы меньше было неожиданностей на выходе. ТЗ во вложении. Ждем заявок с ценой и сроками. Максимальный ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать инфографику

    На основе набора данных нужно нарисовать красочную инфорграфику. Опыт разработки инфографики обязателен! При размещении вашего предложения обязательно давайте ссылку на портфолио с вашими работами по инфографике!

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти картинки для сайта.

    $15

    Найти, нарезать и загрузить картинки "обложки книг" на сайт http://gdzator.ru/gdz/, по аналогии как уже сделано с 11 классом. Размер картинок должен быть 100*140. Всего примерно 65 картинок. После того как вы примите работу, я вышлю ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать картинки

    $40

    Необходимо сделать изображения на основании TZ Требования: Работа в графических редакторах от 7 лет Частый онлайн Наличие скайпа - обязательно Если у вас нету портфолио - не пишите даже!!!

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Игра "Одень куклу"

    $50

    Разработка графики для игры "Одень куклу". Объем работы: * Кукла или девушка; * Классы игры: прическа, верхняя одежда, нижняя одежда, чулки/гольфы/носки, туфли, аксессуары. Количество различных объектов в классе: пять. Каждый объект также может быть пяти расцветок ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перерисовать рисунки

    $30

    Имеются сканированные с учебников рисунки и графики. Необходимо их перерисовать. Рисунки и требования к ним в файле. Бюджет 2000 рублей. Оплата Webmoney

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад