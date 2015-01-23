Фрилансер для создания новых изображений и профессиональной обработки имеющихся изображений и фотографий. Для печати с широким расширением. - Создание новых изображений эксклюзивно для нашего сайта. (возможно у Вас уже есть нарисованные картинки или сделанные собственноручно фотографии ...
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Имеются сканированные с учебников рисунки и графики. Необходимо их перерисовать. Рисунки и требования к ним в файле.
Бюджет 2000 рублей. Оплата Webmoney
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