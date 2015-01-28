Иллюстрации (человечки, лица интерьер)

$60
Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок345 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

К странице подписки на рассылку необходимы две серии иллюстраций.

Содержание страницы в прикрепленном файле.

Общая ширина одной серии 740px

1-я серия - 5 картинок.

2-я серия - 3 картинки.

Картинки должны смотреться органично на странице.

Так как во второй серии всего три картинки - они могут быть крупнее.

Иллюстрация - схематичный рисунок- графика, никакого фотореализма.

Предпочтение исполнителю представившему пример стиля будущей иллюстрации (не важно, есть в портфолио или нет, важно понимание).

Оплата: 3500 рублей. ЯДеньги, Карта СБ.

Срок 3-5 дней.

СЕРИЯ ПЕРВАЯ

И тут-то начинается самое «интересное»:

Крепление люстры оказывается не подходящим под конкретный потолок

Люстру невозможно подключить с любимым сочетанием лампочек «3+2», они включаются/выключаются только все сразу

В комнате темно, мощности светильника не хватает для комфортного освещения

Для проводки бра придется штробить стену

Красивый светильник для ванной неожиданно ударил током

И так далее…

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

1. Человечек стоит держа люстру на вытянутой руке, но не может её повесить. Грустное лицо http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_pl_56705/ или http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_pl_56703/

2. Удивленно смотрит на на ярко горящую 5 рожковую люстру. http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_l_850062/

3. Темнота. Тускло светит люстра. Разочарованные глаза в темноте. http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_l_54003/

4. Меблированная комната, человек с дрелью штробит стену. Пыль, грязь. Злое лицо.

5. Ванная или умывальник. Удар током. Перекошенное лицо.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Как современные люстры крепятся к потолку и почему это важно знать при покупке

Как создать комфортное освещение именно в вашей комнате. Одна люстра против комплекта светильников

Все ли люстры можно «развести». Комбинации включения

Какие светильники опасны и как избежать угрозы

Подлинная или подделка. Выводим производителей светильников из сумрака

А также – интересные факты из мира светильников!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

1. Человечек сидит, читает книгу. Люстра. Торшер. Довольное лицо. http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_pl_56705/ http://www.lustras.ru/bejorama_b2407_cuero_sat/

2. Человечек под душем. Улыбается. Над ним и на стене светильники. http://www.lustras.ru/astro_osaka_0906/ http://www.lustras.ru/astro_belgravia_400_0514/

3. Три фигурги людей во фраках. Чопорно-довольны. Висит люстра. http://www.lustras.ru/bejorama_b16006_cuero_sat/

9 лет назад
deiww
53 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
namesurename
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$50
5 дней
Отзывчивый, приятный человек. Рисовать умеет. Работа сделана в нормальные сроки, качество хорошее. Спасибо за сотрудничество.
Уже второй раз работаю с этим заказчиком, как и в прошлый раз никаких проблем. Все правки косметические и по делу, после этого оплата в срок, приятный в общении, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Создать подробное векторное изображение бассейна

    Нарисовать в 3D бассейн со всем прилагающимся к нему оборудованием (лампы освещения, противотоки, водопады и.т.п). Оборудование дорисовывать в слоях, чтобы по отдельности, каждый элемент можно было убрать/добавить к основному бассейну. Рисунок должен выглядеть примерно, как ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовка по фотографии

    Нужно нарисовать по фотографиям людей несколько изображений (портретов). Примерная стилистика - http://www.weblancer.net/files/portfolio/6200/620012/userpic.jpg?mtime=1421075972 Разрешение - достаточно 72 dpi, в цвете. От кандидатов ожидаю стоимость одного рисунка, сроки и прямую ссылку на работы по аналогичной тематике.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Много картинок к слово-товарам (тонтегам)

    На нашем портале для производителей и потребителей введены конкретные слова и словосочетания, которые на русском языке могут означать предмет купли-продажи (не путать с категориями или отделами магазинов). К каждому имеется первичный перевод на языки портала. ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать комнату для игры (поиск/выбор предметов)

    $100

    Необходим рисунок комнаты для игры в стиле поиск/выбор предметов. Всего 20 предметов. Все должны быть в отдельных слоях. Подробное техзадание предоставлю. Портфолио обязательно!

    Иллюстрации и Рисунки28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер для сайта

    Для сайта kinokraft.net сделать постер главной новости "Ожидаемые фильмы 2015 года". Размер изображения примерно 800*500. Формат .png или .jpg

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перерисовать векторный арт маленькой игры

    Добрый день, Необходимо перерисовать векторный арт маленькой игры (fla файл базового арта имеется). Для изменений в fla файле необходим Adobe Flash CS6 Размер картинок должен оставаться таким же. Игра для перерисовки -- http://townden.com/html5/test06/v2.html 3 анимации (кот, собака, мышь) -- перерисовать ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно разработать простой дизайн одежды

    Для экспериментального производства (первое время мелкое производство, потом – может быть и массовое) или даже для маркетингового эксперимента – необходимо разработать дизайн простых форм одежды: 1. Юбка, 2. Шапка, 3. Шарф, 4. Рубашка. Интересуют варианты, ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать паттерн

    $12

    В наличие есть готовый растровый патерн, но черновой вариант. Нужно его сделать на чистовик в векторе. Картинка во вложении. На его основе сделать еще две пары оформительских элементов для сайта. Картинка во вложении. Оплата по факту ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад