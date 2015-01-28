Иллюстрации (человечки, лица интерьер)

К странице подписки на рассылку необходимы две серии иллюстраций.

Содержание страницы в прикрепленном файле.

Общая ширина одной серии 740px

1-я серия - 5 картинок.

2-я серия - 3 картинки.

Картинки должны смотреться органично на странице.

Так как во второй серии всего три картинки - они могут быть крупнее.

Иллюстрация - схематичный рисунок- графика, никакого фотореализма.

Предпочтение исполнителю представившему пример стиля будущей иллюстрации (не важно, есть в портфолио или нет, важно понимание).

Оплата: 3500 рублей. ЯДеньги, Карта СБ.

Срок 3-5 дней.

СЕРИЯ ПЕРВАЯ

И тут-то начинается самое «интересное»:

Крепление люстры оказывается не подходящим под конкретный потолок

Люстру невозможно подключить с любимым сочетанием лампочек «3+2», они включаются/выключаются только все сразу

В комнате темно, мощности светильника не хватает для комфортного освещения

Для проводки бра придется штробить стену

Красивый светильник для ванной неожиданно ударил током

И так далее…

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

1. Человечек стоит держа люстру на вытянутой руке, но не может её повесить. Грустное лицо http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_pl_56705/ или http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_pl_56703/

2. Удивленно смотрит на на ярко горящую 5 рожковую люстру. http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_l_850062/

3. Темнота. Тускло светит люстра. Разочарованные глаза в темноте. http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_l_54003/

4. Меблированная комната, человек с дрелью штробит стену. Пыль, грязь. Злое лицо.

5. Ванная или умывальник. Удар током. Перекошенное лицо.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Как современные люстры крепятся к потолку и почему это важно знать при покупке

Как создать комфортное освещение именно в вашей комнате. Одна люстра против комплекта светильников

Все ли люстры можно «развести». Комбинации включения

Какие светильники опасны и как избежать угрозы

Подлинная или подделка. Выводим производителей светильников из сумрака

А также – интересные факты из мира светильников!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

1. Человечек сидит, читает книгу. Люстра. Торшер. Довольное лицо. http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_pl_56705/ http://www.lustras.ru/bejorama_b2407_cuero_sat/

2. Человечек под душем. Улыбается. Над ним и на стене светильники. http://www.lustras.ru/astro_osaka_0906/ http://www.lustras.ru/astro_belgravia_400_0514/

3. Три фигурги людей во фраках. Чопорно-довольны. Висит люстра. http://www.lustras.ru/bejorama_b16006_cuero_sat/