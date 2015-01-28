Иллюстрации (человечки, лица интерьер)

Нарисовать в 3D бассейн со всем прилагающимся к нему оборудованием (лампы освещения, противотоки, водопады и.т.п). Оборудование дорисовывать в слоях, чтобы по отдельности, каждый элемент можно было убрать/добавить к основному бассейну. Рисунок должен выглядеть примерно, как ...
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К странице подписки на рассылку необходимы две серии иллюстраций.
Содержание страницы в прикрепленном файле.
Общая ширина одной серии 740px
1-я серия - 5 картинок.
2-я серия - 3 картинки.
Картинки должны смотреться органично на странице.
Так как во второй серии всего три картинки - они могут быть крупнее.
Иллюстрация - схематичный рисунок- графика, никакого фотореализма.
Предпочтение исполнителю представившему пример стиля будущей иллюстрации (не важно, есть в портфолио или нет, важно понимание).
Оплата: 3500 рублей. ЯДеньги, Карта СБ.
Срок 3-5 дней.
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
И тут-то начинается самое «интересное»:
Крепление люстры оказывается не подходящим под конкретный потолок
Люстру невозможно подключить с любимым сочетанием лампочек «3+2», они включаются/выключаются только все сразу
В комнате темно, мощности светильника не хватает для комфортного освещения
Для проводки бра придется штробить стену
Красивый светильник для ванной неожиданно ударил током
И так далее…
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
1. Человечек стоит держа люстру на вытянутой руке, но не может её повесить. Грустное лицо http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_pl_56705/ или http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_pl_56703/
2. Удивленно смотрит на на ярко горящую 5 рожковую люстру. http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_l_850062/
3. Темнота. Тускло светит люстра. Разочарованные глаза в темноте. http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_l_54003/
4. Меблированная комната, человек с дрелью штробит стену. Пыль, грязь. Злое лицо.
5. Ванная или умывальник. Удар током. Перекошенное лицо.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Как современные люстры крепятся к потолку и почему это важно знать при покупке
Как создать комфортное освещение именно в вашей комнате. Одна люстра против комплекта светильников
Все ли люстры можно «развести». Комбинации включения
Какие светильники опасны и как избежать угрозы
Подлинная или подделка. Выводим производителей светильников из сумрака
А также – интересные факты из мира светильников!
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
1. Человечек сидит, читает книгу. Люстра. Торшер. Довольное лицо. http://www.lustras.ru/reccagni_angelo_pl_56705/ http://www.lustras.ru/bejorama_b2407_cuero_sat/
2. Человечек под душем. Улыбается. Над ним и на стене светильники. http://www.lustras.ru/astro_osaka_0906/ http://www.lustras.ru/astro_belgravia_400_0514/
3. Три фигурги людей во фраках. Чопорно-довольны. Висит люстра. http://www.lustras.ru/bejorama_b16006_cuero_sat/
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