Отрисовать паттерн

придумать и отрисовать персонажа для юридического сайта «Юридический помощник». Что это должно быть — мультяшный человек-юрист, или что-то другое, сказать сложно. Нужно видеть. Отдаю на ваш креатив. Персонаж планируется разместить в логотипе, и внизу сайта (как минимум). Сам ...
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В наличие есть готовый растровый патерн, но черновой вариант. Нужно его сделать на чистовик в векторе. Картинка во вложении. На его основе сделать еще две пары оформительских элементов для сайта. Картинка во вложении.
Оплата по факту передачи исходников - 700 р. на WM в рублях, без привязки к курсу $.
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