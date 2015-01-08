Отрисовать паттерн

$12
Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок248 просмотров
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В наличие есть готовый растровый патерн, но черновой вариант. Нужно его сделать на чистовик в векторе. Картинка во вложении. На его основе сделать еще две пары оформительских элементов для сайта. Картинка во вложении.

Оплата по факту передачи исходников - 700 р. на WM в рублях, без привязки к курсу $.

9 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
arucik
Ирина 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$12
2 дня
Заказывал отрисовку графических элементов и создание новых. Ирина все сделала отлично. Качественно. Заметно, что к работе подход обдуманный и ответственный. Мои рекомендации.
Довольна сотрудничеством с Иваном. Четко изложил, что нужно сделать и оплата работы была выполнена в срок.