Крутецкие принты по игре Dota 2

Нарисовать часть дома с дымоходом и с печью для сауны 1 дымоход через стену 2 дымоход через перекрытие и крышу пример - http://absolut-i.com.ua/dumohod_v_dome.html http://absolut-i.com.ua/dumohod_po_fasadu.html можно в таком же стиле или http://pe4ka.com.ua/montazh/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который УМЕЕТ (а не просто рисует) рисовать принты по Дота 2. Если вы не слышали об этой игре или знакомы с ней лишь поверхностно, не пишите — ничего путного не выйдет.
Нужен человек, у которого есть вкус и фантазия.
Нужен человек, который понимает, что принты и обычные иллюстрации — это разные вещи !
Ищу исключительно постоянное партнерство!
Один рисунок мне от вас не нужен, героев много, Вселенных еще больше.
Плачу от 1500 до 3000р за рисунок. В зависимости от сложности. В приложении представлены как мультяшные версии принтов с интересной идеей (Radiant WIN), так и портреты схематичные (акаша) и художественные (акс).
Всегда помогу со стилем, позой и другими атрибутами. НО желательно, чтобы вы чувствовали, что одно — плохо, другое — хорошо.
И да, я готов работать на предоплате (или как договоримся, можно за процент в будущем), но только когда вы докажите, что вы нормально, пардон, ХОРОШО рисуете (то есть в большинстве случаев это означает — после первого рисунка).
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