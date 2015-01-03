Крутецкие принты по игре Dota 2

Нужен человек, который УМЕЕТ (а не просто рисует) рисовать принты по Дота 2. Если вы не слышали об этой игре или знакомы с ней лишь поверхностно, не пишите — ничего путного не выйдет.

Нужен человек, у которого есть вкус и фантазия.

Нужен человек, который понимает, что принты и обычные иллюстрации — это разные вещи !

Ищу исключительно постоянное партнерство!

Один рисунок мне от вас не нужен, героев много, Вселенных еще больше.

Плачу от 1500 до 3000р за рисунок. В зависимости от сложности. В приложении представлены как мультяшные версии принтов с интересной идеей (Radiant WIN), так и портреты схематичные (акаша) и художественные (акс).

Всегда помогу со стилем, позой и другими атрибутами. НО желательно, чтобы вы чувствовали, что одно — плохо, другое — хорошо.

И да, я готов работать на предоплате (или как договоримся, можно за процент в будущем), но только когда вы докажите, что вы нормально, пардон, ХОРОШО рисуете (то есть в большинстве случаев это означает — после первого рисунка).