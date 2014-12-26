Нарисовать карту для игры похожую на Worms

Разрешение карты – 3000*1080 пикселей

В высоту примерно от 1/3 до 2/3 земля остальное воздух ( сам фон карты(воздух) рисовать не нужно )

Сама карта нужна такая – пустыня с 2мя возвышенностями(холмами) справа и слева и по центру кактус ( пустыня(песок) бежевые а кактус ярко зеленый )

Прилагаю пример похожего уровня

Прилагаю пример как вижу я что должно получится

Если задание понятно , то пишите цену и сроки.