4 картинки на слайдер

$30
Иллюстрации и РисункиЗавершен16 заявок417 просмотров
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Добрый день!

Нужно 4 картинки на слайдер http://temppro.esy.es/

1.Размер такой же как на слайдере

2.Картинки должны быть яркими и интересными. Занудных людей со стоков не надо!

3.Темы слайдов:

Консультации по оборудованию

Картинка с чуваками, проводящие консультации по телефону (фото)

Поставка электорооборудования

Картинка с грузовиком, везущим электротехнику (фото)

Сборка электрощитового оборудования (фото)

Электрощит с со сборщиком

Светодиодное освещение

Светодиодная лампа с ярким задним фоном

Нужно 26.12.2014

Оплата по факту!

9 лет назад
MihaV82
Михаил 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
belondes
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$30
1 день
Владислав сделал все быстро и качественно и без лишних вопросов! Необходимые правки сделал без вопросов! Приятен в общение! Рекомендую!
Отлично и интересно поработали с Михаилом! Рекомендую!