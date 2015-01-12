Новогодний рисунок

Добрый день.

Нужно сделать:

1. На этом портале software-testing.ru/ в качестве логотипа используется галочка на желтом фоне.

2. Берем эту галочку (имеется в векторе) и "вешаем" на неё 2 новогодних шара с изображением жуков-божьих коровок.

3. Саму галочку тоже желательно сделать новогодней и припорошить её немного снегом.

4. Нужно сделать сегодня! 30.12.2014

Спасибо.