Добрый день! Нужно 4 картинки на слайдер http://temppro.esy.es/ 1.Размер такой же как на слайдере 2.Картинки должны быть яркими и интересными. Занудных людей со стоков не надо! 3.Темы слайдов: Консультации по оборудованию Картинка с чуваками, проводящие консультации по телефону (фото) Поставка электорооборудования Картинка ...
Необходимо создать рисунки, иллюстрации с готовых элементов графики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать красивые иллюстрации к сайту с готовых элементов графики
Опыт работы от 5 лет
Ежедневный онлайн
Если кандидат знает HTML - это приветствуется, но не является обязательным
Наличие скайпа - обязательно
Все детали после собеседования
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