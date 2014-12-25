Необходимо создать рисунки, иллюстрации с готовых элементов графики

$15
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок239 просмотров
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Необходимо сделать красивые иллюстрации к сайту с готовых элементов графики

Опыт работы от 5 лет

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Если кандидат знает HTML - это приветствуется, но не является обязательным

Наличие скайпа - обязательно

Все детали после собеседования

9 лет назад
BurgerPub
Евгений 
45 летГермания
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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