Разработка персонажа и отрисовка спрайтов для игры

Задание состоит в следующем.

1. Разработка игрового персонажа - предпочтительно животное или существо, возможно робот. Изображение в виде наброска или эскиза. В дальнейшнм (после реализации функционала проекта) отрисовка картинки персонажа в размере, ориентировочно, 800х600 для заставки.

2. Отрисовка спрайтов персонажа. В приложении пример 3–х положений персонажа. Всего 20 положений.

3. Отрисовка спрайтов игрового мира, противников и предметов – размер каждого спрайта 17х17 пх – около 140 изображений. Полная карта спрайтов будет предоставлена выбранному разработчику.

Отрисовка спрайтов, строго по размерам, в приведенной карте. План работ вижу так – вы предоставляете эскиз персонажа – утверждаем, потом один из спрайтов – если все хорошо – то рисуем все.

Предпочтение будет отдаваться людям, которые предоставят эскизы. От Вас стоимость разработки и ориентировочный срок. Оплата по безопасной сделке или постоплата, т.к. уже не один раз были неприятные моменты с исполнителями (Если у Вас хорошее портфолио и отзывы, то возможно предоплата). По окончании работ с удовольствием оставлю хороший отзыв если работа понравится.