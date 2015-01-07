Нарисовать часть дома с дымоходом

Иллюстрации и РисункиЗавершен14 заявок279 просмотров
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Нарисовать часть дома с дымоходом и с печью для сауны

1 дымоход через стену

2 дымоход через перекрытие и крышу

пример - http://absolut-i.com.ua/dumohod_v_dome.html

http://absolut-i.com.ua/dumohod_po_fasadu.html

можно в таком же стиле или http://pe4ka.com.ua/montazh/

9 лет назад
glam0ur
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$16
1 день
Хорошая работа! Большое спасибо!
Крайне ответственный заказчик. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!