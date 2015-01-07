нужно убрать текст на каждой картинке, где то обрезать и привести в порядок.Картинки домов и на них наложены надписи. Пишите цену за сколько вы готовы сделать. Пример скину в личное сообщение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать часть дома с дымоходом и с печью для сауны
1 дымоход через стену
2 дымоход через перекрытие и крышу
пример - http://absolut-i.com.ua/dumohod_v_dome.html
http://absolut-i.com.ua/dumohod_po_fasadu.html
можно в таком же стиле или http://pe4ka.com.ua/montazh/
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