Перевод изображения в Вектор + дорисовка

Добрый день! Нужно 4 картинки на слайдер http://temppro.esy.es/ 1.Размер такой же как на слайдере 2.Картинки должны быть яркими и интересными. Занудных людей со стоков не надо! 3.Темы слайдов: Консультации по оборудованию Картинка с чуваками, проводящие консультации по телефону (фото) Поставка электорооборудования Картинка ...