необходимо из имеющейся фото сделать векторное изображение + дорисовать нужные элементы (вообщем сделать чтоб смотрелось классно)
- Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры, требуется создать сайт на джомла (можно по шаблону) и залить его на хостинг. более подробно пишите в Л.С.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Имеется сайт: elitpol.by нужно изменить его дизайн (сделать более красивым и красочным), изменить информацию информацию. Сайт можно сделать по шаблонам. Также нужно оптимизировать сайт под поисковые системы. более подробно в процессе общения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
компания занимается Стяжкой пола, необходимо создание сайта-визитки. прикреплен образец сайта! (хочется чтоб получилось что-то подобное)Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Доброго времени суток уважаемые Фрилансеры! Для магазина, который занимается прямыми продажами компьютерной техники (компьютеры, ноутбуки, телевизоры и различная компьютерная периферия) необходимо придумать Логотип! Название магазина: Технология успеха. Слоган: Покупай лучшее. требование ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Доброго времени суток уважаемые Фрилансеры! Для магазина, который занимается прямыми продажами компьютерной техники (компьютеры, ноутбуки, телевизоры и различная компьютерная периферия) необходимо придумать Логотип! Название магазина: Технология успеха. Слоган: Покупай лучшее. требование ...Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт12 лет назад