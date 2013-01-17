Xaalk

Денис Астапов Xaalk

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изменить сайт в joomla

    $150

    Имеется сайт: elitpol.by нужно изменить его дизайн (сделать более красивым и красочным), изменить информацию информацию. Сайт можно сделать по шаблонам. Также нужно оптимизировать сайт под поисковые системы. более подробно в процессе общения.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    $100

    компания занимается Стяжкой пола, необходимо создание сайта-визитки. прикреплен образец сайта! (хочется чтоб получилось что-то подобное)

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    $70

    Доброго времени суток уважаемые Фрилансеры! Для магазина, который занимается прямыми продажами компьютерной техники (компьютеры, ноутбуки, телевизоры и различная компьютерная периферия) необходимо придумать Логотип! Название магазина: Технология успеха. Слоган: Покупай лучшее. требование ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    $100

    Доброго времени суток уважаемые Фрилансеры! Для магазина, который занимается прямыми продажами компьютерной техники (компьютеры, ноутбуки, телевизоры и различная компьютерная периферия) необходимо придумать Логотип! Название магазина: Технология успеха. Слоган: Покупай лучшее. требование ...

    Логотипы и Знаки7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

codekomilfo
Александр 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
$150
10 баллов
12 лет назад
Изменить сайт в joomla
Joomla
Отличный заказчик! Один из самых понимающих и объективных. Все сделали, все работает. Все довольны. Готов продолжать сотрудничество в любое время!
Заказ выполнен на 10 с + в кратчайшие сроки! Отличный исполнитель! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
moreshka
48 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Создание логотипа
Спасибо большое за проект и за его продолжение. Очень рекомендую как ответственного заказчика.
Спасибо огромное за выполненную работу, всем рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв