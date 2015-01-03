Красиво написать текст от руки

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок783 просмотра
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Нужно красивым подчерком написать текст, всего два предложения, отсканировать и предоставить это в PNG.

сделать быстро :)

9 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
azovro
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Просто шикарный результат! Даже не ожидал. Спасибо огромное.
Было приятно с Вами работать.
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