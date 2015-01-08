Придумать и отрисовать персонажа для юридического сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен21 заявка265 просмотров
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придумать и отрисовать персонажа для юридического сайта «Юридический помощник».

Что это должно быть — мультяшный человек-юрист, или что-то другое, сказать сложно. Нужно видеть. Отдаю на ваш креатив.

Персонаж планируется разместить в логотипе, и внизу сайта (как минимум).

Сам сайт показываю в лс.

9 лет назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
За небольшую стоимость я получил отличного персонажа для лого своего сайта. Рекомендую к сотрудничеству! Буду заказывать еще работы.
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