придумать и отрисовать персонажа для юридического сайта «Юридический помощник».

Что это должно быть — мультяшный человек-юрист, или что-то другое, сказать сложно. Нужно видеть. Отдаю на ваш креатив.

Персонаж планируется разместить в логотипе, и внизу сайта (как минимум).

Сам сайт показываю в лс.