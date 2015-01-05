Много картинок к слово-товарам (тонтегам)

На нашем портале для производителей и потребителей введены конкретные слова и словосочетания, которые на русском языке могут означать предмет купли-продажи (не путать с категориями или отделами магазинов). К каждому имеется первичный перевод на языки портала. К каждому слову или словосочетанию нужна ОБОБЩЕННАЯ КАРТИНКА, в том числе показывающая варианты форм реализации товаров, заданных этим словосочетанием. Примеры на сайте totas.net, логин demo пароль 1111. В частности, есть уже групповые картинки на слова "гвозди" , "болт с шестигранной головкой" и тп. Допускается и защитывается любая конструктивная критика, предложения и рисунки. Список слов - в приложении. Для определения наличия поступивших вариантов - Добавление потребности -по тексту -набор начальных букв. см приложение - перечень словю

Успехов.

Президент Общественной Организации Институт Стандартизации Торговли в Интернет.(ИСТИН)