Нужно разработать простой дизайн одежды

Добрый день, Необходимо перерисовать векторный арт маленькой игры (fla файл базового арта имеется). Для изменений в fla файле необходим Adobe Flash CS6 Размер картинок должен оставаться таким же. Игра для перерисовки -- http://townden.com/html5/test06/v2.html 3 анимации (кот, собака, мышь) -- перерисовать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для экспериментального производства (первое время мелкое производство, потом – может быть и массовое) или даже для маркетингового эксперимента – необходимо разработать дизайн простых форм одежды: 1. Юбка, 2. Шапка, 3. Шарф, 4. Рубашка.
Интересуют варианты, которые можно сделать на простом оборудовании (для начала – может быть даже попробовать на швейной машинке), чтобы проверить на минимальной партии или индивидуальных заказах (без массового производства и заказа на фабрике). Строго из российских тканей (пусть даже они хуже импортных). В первую очередь интересуют решения из льняных тканей (возможно, что российских хороших нет, только очень грубые, аля из которых рукавицы делают), шерсть.
Присылайте стоимость, Ваш опыт (если есть), есть ли возможность дать профессиональное ТЗ для изготовителя или только общую творческую идею.
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