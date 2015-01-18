Отрисовка по фотографии

Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок469 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать по фотографиям людей несколько изображений (портретов). Примерная стилистика - http://www.weblancer.net/files/portfolio/6200/620012/userpic.jpg?mtime=1421075972 Разрешение - достаточно 72 dpi, в цвете.

От кандидатов ожидаю стоимость одного рисунка, сроки и прямую ссылку на работы по аналогичной тематике.

9 лет назад
gi-stassy
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
skripnikbb
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$60
1 день
Очень понравилось работать с Богданом. Он с ходу уловил нужную нам стилистику рисунков, оперативно вносил правки, предлагал свои варианты решений. Рекомендую! Спасибо.
Анастасия отличный заказчик. Грамотное Тз, вежливое общение, своевременная помощь и оплата. Всем рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Много картинок к слово-товарам (тонтегам)

    На нашем портале для производителей и потребителей введены конкретные слова и словосочетания, которые на русском языке могут означать предмет купли-продажи (не путать с категориями или отделами магазинов). К каждому имеется первичный перевод на языки портала. ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать комнату для игры (поиск/выбор предметов)

    $100

    Необходим рисунок комнаты для игры в стиле поиск/выбор предметов. Всего 20 предметов. Все должны быть в отдельных слоях. Подробное техзадание предоставлю. Портфолио обязательно!

    Иллюстрации и Рисунки28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер для сайта

    Для сайта kinokraft.net сделать постер главной новости "Ожидаемые фильмы 2015 года". Размер изображения примерно 800*500. Формат .png или .jpg

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перерисовать векторный арт маленькой игры

    Добрый день, Необходимо перерисовать векторный арт маленькой игры (fla файл базового арта имеется). Для изменений в fla файле необходим Adobe Flash CS6 Размер картинок должен оставаться таким же. Игра для перерисовки -- http://townden.com/html5/test06/v2.html 3 анимации (кот, собака, мышь) -- перерисовать ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно разработать простой дизайн одежды

    Для экспериментального производства (первое время мелкое производство, потом – может быть и массовое) или даже для маркетингового эксперимента – необходимо разработать дизайн простых форм одежды: 1. Юбка, 2. Шапка, 3. Шарф, 4. Рубашка. Интересуют варианты, ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать паттерн

    $12

    В наличие есть готовый растровый патерн, но черновой вариант. Нужно его сделать на чистовик в векторе. Картинка во вложении. На его основе сделать еще две пары оформительских элементов для сайта. Картинка во вложении. Оплата по факту ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Придумать и отрисовать персонажа для юридического сайта

    придумать и отрисовать персонажа для юридического сайта «Юридический помощник». Что это должно быть — мультяшный человек-юрист, или что-то другое, сказать сложно. Нужно видеть. Отдаю на ваш креатив. Персонаж планируется разместить в логотипе, и внизу сайта (как минимум). Сам ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Крутецкие принты по игре Dota 2

    Нужен человек, который УМЕЕТ (а не просто рисует) рисовать принты по Дота 2. Если вы не слышали об этой игре или знакомы с ней лишь поверхностно, не пишите — ничего путного не выйдет. Нужен человек, у ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать часть дома с дымоходом

    Нарисовать часть дома с дымоходом и с печью для сауны 1 дымоход через стену 2 дымоход через перекрытие и крышу пример - http://absolut-i.com.ua/dumohod_v_dome.html http://absolut-i.com.ua/dumohod_po_fasadu.html можно в таком же стиле или http://pe4ka.com.ua/montazh/

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад