skripnikbb

Богдан Скрипник skripnikbb

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Оригинальность работ и качественное исполнение

Воплощаю ваши идеи.

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  • Больше чем Web-дизайн

  • Оригинальность робот и качественное исполнение.

  • Адекватное общение, всегда на связи, цена и способы оплаты договорные.
  • Возможность работы в короткие сроки.

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Почта  - [email protected]

Телефон  -  +38(063)586-90-36

Портфолио

Отзывы заказчиков

Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для интернет магазина спортивных тренажеров
Работа прошла на отлично! Быстрые правки и постоянный онлайн. Больше ничего и не нужно
Работаем не первый раз. Приятный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Легкий дизайн сайта недвижимости
Спасибо. Хорошая работа - все в рамках ТЗ - рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Точные требования. Оплата в срок. Непременно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Отрисовка по фотографии
Очень понравилось работать с Богданом. Он с ходу уловил нужную нам стилистику рисунков, оперативно вносил правки, предлагал свои варианты решений. Рекомендую! Спасибо.
Анастасия отличный заказчик. Грамотное Тз, вежливое общение, своевременная помощь и оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$3/час
от $10от 3 дней
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