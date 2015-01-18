Оригинальность работ и качественное исполнение
Воплощаю ваши идеи.
___________________________________________________________________________
- Больше чем Web-дизайн
- Оригинальность робот и качественное исполнение.
- Адекватное общение, всегда на связи, цена и способы оплаты договорные.
- Возможность работы в короткие сроки.
Почта - [email protected]
Телефон - +38(063)586-90-36
Портфолио
- Торты434 просмотра
- Мульт-портрет по фото1603 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Работа прошла на отлично! Быстрые правки и постоянный онлайн. Больше ничего и не нужно
Ответный отзыв
Работаем не первый раз. Приятный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую
$80
10 баллов
10 лет назад
Спасибо. Хорошая работа - все в рамках ТЗ - рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Точные требования. Оплата в срок. Непременно рекомендую к сотрудничеству!
$60
10 баллов
10 лет назад
Очень понравилось работать с Богданом. Он с ходу уловил нужную нам стилистику рисунков, оперативно вносил правки, предлагал свои варианты решений. Рекомендую! Спасибо.
Ответный отзыв
Анастасия отличный заказчик. Грамотное Тз, вежливое общение, своевременная помощь и оплата. Всем рекомендую!
Дизайн сайтов
2 отзыва
$3/час
от $10от 3 дней
#537