Создать эксклюзивные изображения для наполнения сайта

Фрилансер для создания новых изображений и профессиональной обработки имеющихся изображений и фотографий. Для печати с широким расширением.

- Создание новых изображений эксклюзивно для нашего сайта. (возможно у Вас уже есть нарисованные картинки или сделанные собственноручно фотографии для примера). Для раздела Праздники (14февраля, 8марта) приветствуется креативность и чувство юмора.

Укажите город. Присылайте портфолио.

Оплата картинку/изображение в зависимости от сложности в районе 50грн/изображение