Julia91f

Юлия Julia91f

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
[email protected]

  • Копирайт на английском языке. Описание товаров для сайта

    Требуется копирайтер для создания описаний товаров на английском языке для сайта. Тематика - кожаные аксессуары, такие как гартеры и портупеи. Необходим уровень языка не ниже C1 и знание американского английского. Укажите цену за 1000 символов и ваш уровень владения языком. Ожидаются описания для минимум 6 позиций товаров.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг на английском языке

    Ищу копирайтера англопищущего. Для постов в инстаграм (на Европейский и Американский рынок), знание языка на уровне Advance. Тема магазина - кожаные аксессуары, портупеи итд ( инстаграм sequoia_harness) Посмотрите пожалуйста инстаграм, если вам ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реставрация фото +монтаж

    Реставрация фотографии 2 лица и монтаж. Сделать фото пары, с лица мужчины на фото №2 и лица женщины на фото №1, в черно-белом цвете. Для дальнейшей печати в размере 30х35см (вертикально) 150-300 п/дюйм.

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Замена фона + убрать бокалы и вместо них вставить пистолеты

    $4

    Заменить фон на фото, вместо бокалов вставить пистолеты Стиль Джеймса Бонда и внизу надпись 007, для печати в размере 35х45см Что бы все было гармонично и аккуратно (естественно)!!! На завтра!

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прорисовка электронной кистью (цифровая живопись)

    - Прорисовка фото электронной кистью - Прорисовка в стиле поп-арт Пожалуйста присылайте примеры работ или ссылку на них. Цена: Поп-арт портрет (100-150грн) - прорисовка портрета договорная (можете указывать вашу цену) ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поп-арт портреты

    Фрилансер для создания Поп-арт портретов по фотографии. Дизайнер с опытом работы по созданию поп-арт портретов по фотографии,с портфолио и примерами по поп-арту! Присылайте примеры поп-арта. В файле пример поп-арта в стиле которого нужно ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поп-арт портрет

    Сделать Поп-арт портрет (не сложный) Преимущество яркие цвета. Макет на сегодня вечер - завтра утро. Оплата 100 грн. Фото во вложенном файле.

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать фотоколлаж из 30-40фото

    Срочный заказ на фотоколлаж. Создать коллаж из 30-40 фото, для печати в размере 95-200 см. Расположение фото на ваше усмотрение-главное что бы было красиво. Предварительный макет нужен уже сегодня вечером. Фото ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать эксклюзивные изображения для наполнения сайта

    Фрилансер для создания новых изображений и профессиональной обработки имеющихся изображений и фотографий. Для печати с широким расширением. - Создание новых изображений эксклюзивно для нашего сайта. (возможно у Вас уже есть нарисованные картинки или сделанные ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад