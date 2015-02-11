Требуется копирайтер для создания описаний товаров на английском языке для сайта. Тематика - кожаные аксессуары, такие как гартеры и портупеи. Необходим уровень языка не ниже C1 и знание американского английского. Укажите цену за 1000 символов и ваш уровень владения языком. Ожидаются описания для минимум 6 позиций товаров.