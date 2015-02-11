Требуется копирайтер для создания описаний товаров на английском языке для сайта. Тематика - кожаные аксессуары, такие как гартеры и портупеи. Необходим уровень языка не ниже C1 и знание американского английского. Укажите цену за 1000 символов и ваш уровень владения языком. Ожидаются описания для минимум 6 позиций товаров.
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу копирайтера англопищущего. Для постов в инстаграм (на Европейский и Американский рынок), знание языка на уровне Advance. Тема магазина - кожаные аксессуары, портупеи итд ( инстаграм sequoia_harness) Посмотрите пожалуйста инстаграм, если вам ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать дизайн презинтации В Prezi или Power Point (укажите примерную цену за работу как в Prezi так и в Power Point) Количество слайдов 20-30 Клиент: Бренд Овсяных хлопьев Продажа годового ...Презентации14 заявокЗакрыт8 лет назад
Реставрация фотографии 2 лица и монтаж. Сделать фото пары, с лица мужчины на фото №2 и лица женщины на фото №1, в черно-белом цвете. Для дальнейшей печати в размере 30х35см (вертикально) 150-300 п/дюйм.Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $4
Заменить фон на фото, вместо бокалов вставить пистолеты Стиль Джеймса Бонда и внизу надпись 007, для печати в размере 35х45см Что бы все было гармонично и аккуратно (естественно)!!! На завтра!Обработка фотографий7 заявокЗакрыт10 лет назад
Оптимизация сайта под мобильную версию. Есть готовый сайт на MODX Evolution, сделать оптимизацию под мобильные устройства.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- Прорисовка фото электронной кистью - Прорисовка в стиле поп-арт Пожалуйста присылайте примеры работ или ссылку на них. Цена: Поп-арт портрет (100-150грн) - прорисовка портрета договорная (можете указывать вашу цену) ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Фрилансер для создания Поп-арт портретов по фотографии. Дизайнер с опытом работы по созданию поп-арт портретов по фотографии,с портфолио и примерами по поп-арту! Присылайте примеры поп-арта. В файле пример поп-арта в стиле которого нужно ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать Поп-арт портрет (не сложный) Преимущество яркие цвета. Макет на сегодня вечер - завтра утро. Оплата 100 грн. Фото во вложенном файле.Обработка фотографий5 заявокЗакрыт10 лет назад
Срочный заказ на фотоколлаж. Создать коллаж из 30-40 фото, для печати в размере 95-200 см. Расположение фото на ваше усмотрение-главное что бы было красиво. Предварительный макет нужен уже сегодня вечером. Фото ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт10 лет назад
Фрилансер для создания новых изображений и профессиональной обработки имеющихся изображений и фотографий. Для печати с широким расширением. - Создание новых изображений эксклюзивно для нашего сайта. (возможно у Вас уже есть нарисованные картинки или сделанные ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт10 лет назад