Иллюстрация для тур.сайта

$70
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка172 просмотра
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Для "шапки" сайта необходимо создать рисунок, на котором расположены разные туристические объекты: дети выбегают из автобуса, здание московского Кремля, новогодняя ёлка, чучело Масленицы и др.

9 лет назад
Mario2002
Роман 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Darya_Romanova
Романова 
35 летШвейцария
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$70
4 дня
Очень достойная работа, спасибо!
Фрилансерам, заходящим посмотреть отзывы, могу сказать одно, Роман - идеальный заказчик. Тз краткое и понятное, оплата вовремя и в полном объёме. Смело сотрудничайте. Роману желаю ещё большего потока туристов в грядущем сезоне) Удачи! С ув., Дарья
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