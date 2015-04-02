Иллюстрация для тур.сайта

Нарисовать в 3D бассейн со всем прилагающимся к нему оборудованием (лампы освещения, противотоки, водопады и.т.п). Оборудование дорисовывать в слоях, чтобы по отдельности, каждый элемент можно было убрать/добавить к основному бассейну. Рисунок должен выглядеть примерно, как ...