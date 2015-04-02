Иллюстрация для тур.сайта

Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн меню для пивного бара. ТЗ: 1. Страница должна содержать название бара Ale House 2. Фон темный беж или светло коричневый 3. Прикреплены картинки блюд с ценами (картинки скину после выбора исполнителя) Цены и сроки скидывайте в ...
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Для "шапки" сайта необходимо создать рисунок, на котором расположены разные туристические объекты: дети выбегают из автобуса, здание московского Кремля, новогодняя ёлка, чучело Масленицы и др.
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