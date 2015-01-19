Запаковать презентацию в PDF и макет блокнота для печати

$30
Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки113 просмотров
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2 задачи

- презентация проекта сверстать и запаковать в PDF

- макет обложек блокнота для печати

3 стороны обложки, полноцвет + внутренние страницы блокнота ч/б

9 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Annell
41 годКазахстан
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$30
3 дня
Второй раз обращаюсь к Нелли мне все нравится особенно ее терпение и понимание клиента рекомендую
Отличный заказчик! Сотрудничаем второй раз - и оба раза - всё чётко, ясно, понятно, оплата моментальная! Всем рекомендую!
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