Игра "Одень куклу"

На сайте http://www.tbs-company.ru/ будет проводиться редизайн. Поселок, который в верхней части страницы, хороший, но в компании хотят, чтобы были представлены типовые решения (сейчас изображена конкретная продукция). Например, как здесь http://www.tehnosfera.ru/ . Клиент хочет, чтобы поселок ...