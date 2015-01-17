Сделать картинку в фотошопе

Всем привет. Нужна иллюстрация. Пока одна, дальше зависит от качества вашего исполнения. Иллюстрацию нужно рисовать поэтапно, сначала скетчи - утверждаем, двигаемся дальше, чтобы меньше было неожиданностей на выходе. ТЗ во вложении. Ждем заявок с ценой и сроками. Максимальный ...