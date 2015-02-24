Нарисовать иллюстрацию

Найти, нарезать и загрузить картинки "обложки книг" на сайт http://gdzator.ru/gdz/, по аналогии как уже сделано с 11 классом. Размер картинок должен быть 100*140. Всего примерно 65 картинок. После того как вы примите работу, я вышлю ...