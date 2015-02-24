Нарисовать иллюстрацию

Фрилансер для создания новых изображений и профессиональной обработки имеющихся изображений и фотографий. Для печати с широким расширением. - Создание новых изображений эксклюзивно для нашего сайта. (возможно у Вас уже есть нарисованные картинки или сделанные собственноручно фотографии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Нужна иллюстрация. Пока одна, дальше зависит от качества вашего исполнения. Иллюстрацию нужно рисовать поэтапно, сначала скетчи - утверждаем, двигаемся дальше, чтобы меньше было неожиданностей на выходе.
ТЗ во вложении.
Ждем заявок с ценой и сроками.
Максимальный бюджет: 35$.
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