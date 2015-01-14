Сделать картинки

$40
Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок405 просмотров
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Необходимо сделать изображения на основании TZ

Требования:

Работа в графических редакторах от 7 лет

Частый онлайн

Наличие скайпа - обязательно

Если у вас нету портфолио - не пишите даже!!!

9 лет назад
BurgerPub
Евгений 
45 летГермания
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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