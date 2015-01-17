Перевод фото в рисунки

2 задачи - презентация проекта сверстать и запаковать в PDF - макет обложек блокнота для печати 3 стороны обложки, полноцвет + внутренние страницы блокнота ч/б
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо из фото сделать (рисунок) векторное изображение + дорисовать необходимые заказчику элементы.
- Похожие заказы
- $30Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $40
Необходимо сделать инструкцию в виде инфографики для компании. Это инструкция для новых сотрудников компании, в которой отображается весь процесс трудоустройства в деталях. Техническое задание в .doc файле Пожелания заказчика в архиве (ваша работа должна быть похожа), стили, фоны.. ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Задача, сделать дизайн таблички на дверь, есть примерный макет, но не красивый. Ваша задача сделать красиво и качественно. Сроки сегодня. Бюджет 300р.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет. Нужна иллюстрация. Пока одна, дальше зависит от качества вашего исполнения. Иллюстрацию нужно рисовать поэтапно, сначала скетчи - утверждаем, двигаемся дальше, чтобы меньше было неожиданностей на выходе. ТЗ во вложении. Ждем заявок с ценой и сроками. Максимальный ...Завершен9 лет назад
На основе набора данных нужно нарисовать красочную инфорграфику. Опыт разработки инфографики обязателен! При размещении вашего предложения обязательно давайте ссылку на портфолио с вашими работами по инфографике!Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Найти, нарезать и загрузить картинки "обложки книг" на сайт http://gdzator.ru/gdz/, по аналогии как уже сделано с 11 классом. Размер картинок должен быть 100*140. Всего примерно 65 картинок. После того как вы примите работу, я вышлю ...Завершен7 лет назад
- $40
Необходимо сделать изображения на основании TZ Требования: Работа в графических редакторах от 7 лет Частый онлайн Наличие скайпа - обязательно Если у вас нету портфолио - не пишите даже!!!Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Разработка графики для игры "Одень куклу". Объем работы: * Кукла или девушка; * Классы игры: прическа, верхняя одежда, нижняя одежда, чулки/гольфы/носки, туфли, аксессуары. Количество различных объектов в классе: пять. Каждый объект также может быть пяти расцветок ...Завершен8 лет назад
- $30
Имеются сканированные с учебников рисунки и графики. Необходимо их перерисовать. Рисунки и требования к ним в файле. Бюджет 2000 рублей. Оплата WebmoneyЗавершен9 лет назад
Уважаемые Фрилансеры, добрый день! Для Сайта бытовой техники, главной его страницы, необходимы картинки в слайдер. Размер 1920x400 px и вес до 180 Кб Пример: kshop [точка] aspro-demo [точка] ru в левой части выбирая цветовую схему можно просмотреть все слайдеры Нужно сделать ...Завершен9 лет назад