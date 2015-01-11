Внутренняя оптимизация сайта

Требуется прописать title индивидуально для каждой страницы.(доска объявлений) Оплата по результату. предложения в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Распределим фразы по релевантным страницам
Прописать title индивидуально для каждой страницы;
Прописать keywords индивидуально для каждой страницы;
Оптимизация description для не текстовых страниц;
Прописывание тегов h1 – h6;
Корректировка и правка текстов с точки зрения SEO;
Исправим sitemap.xml ( при необходимости);
Перелиновка страниц ( при необходимости);
Предложения в ЛС
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