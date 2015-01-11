Проведение полноценного аудита внутренней оптимизации сайта

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок219 просмотров
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SEO специалист из Калининграда

Ищу специалиста по поисковому продвижению из Калининграда, для проведение полноценного аудита внутренней оптимизации сайта.

Требования к специалисту:

1) Знание основ SEO

2) Базовые знания html, php, JS

3) Опыт в продвижении сайтов-визиток

4) Опыт в продвижении интернет-магазинов

5) Желание расти, учиться и развиваться.

Главная задача: провести максимально полный, развернутый аудит внутренней оптимизации интернет-магазина драгоценных камней. Стоимость работы - 5000 р.

В случае успешного проведения аудита, предложим работу на полную ставку в офисе г. Калининград, либо удаленную работу с сдельной оплатой.

К заявкам прилагайте примеры проведенных аудитов + кратко распишите свой опыт в продвижении сайтов, а также расскажите, насколько Вам интересна работа на полную ставку в Seo студии.

9 лет назад
K-S
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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