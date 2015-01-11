Здравствуйте.

Необходимо продвижение сайта в Днепропетровске и области, в яндекс и гугл.

В результате, сайт должен быть в топ 5 яндекса и гугл по всем основным запросам.

Так же в дальнейшем, потребуется поддержка сайта на этих позициях.

Работа только через безопасную сделку.

Указывайте примерные цены и сроки.

Спасибо.