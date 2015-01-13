Нужно продвинуть сайт в ТОП 10

Добрый день! Необходима оптимизация и продвижение сайта в топ по основным запросам. Подробнее во вложенном файле. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. От вас ориентировочные сроки, цена в месяц и методы продвижения + по желанию на указанный в ...