Продвижение сайта - 2 региона

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок238 просмотров
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Необходимо продвигать сайт по 2 регионам СКФО (Северокавказский федеральный округ) и ЮФО (Южный федеральный округ).

Тематика - Китайская спецтехника

Количество ключевых - 3 000

В Яндекс каталог - добавим сайт платно, при необходимости, что бы присвоить 2 региона.

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Пример ключевых в прикрепленных файлах.

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9 лет назад
Prod-di
Денис 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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