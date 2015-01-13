SEO оптимизация сайта

Разместить посты на форумах по предоставляемой заказчиком базе форумов и инструкции. Формат работы: зарегистрироваться на форуме и заполнить профиль, написать минимум 5 осмысленных постов в любой ветке + разместить 1 пост со ссылкой, в зависимости от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Требуется:
1. Проработать сем ядро (полный список всех возможных ключей, включая синонимы)
2. Отредактировать текст 20 страниц (слишком заспамлен ключевиками и т.д.)
3. Произвести внутреннюю оптимизацию 20 страниц
Укажите пож-та стоимость по каждому пункту отдельно.
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