SEO оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт29 заявок273 просмотра
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Доброго времени суток!

Требуется:

1. Проработать сем ядро (полный список всех возможных ключей, включая синонимы)

2. Отредактировать текст 20 страниц (слишком заспамлен ключевиками и т.д.)

3. Произвести внутреннюю оптимизацию 20 страниц

Укажите пож-та стоимость по каждому пункту отдельно.

9 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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