Реконструкция и внутренняя оптимизация

Здравствуйте! Есть сайт, который нужно качественно прогнать по каталогам и закладкам. Сразу в проекте цену и срок выполнения, цен заоблачных не нужно, цену этой работе знаю хорошо, так как когда-то сам работал в Seo. Ключи ...