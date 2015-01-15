Необходимо провести оптимизацию сайта

Есть небольшой сайт по продаже косметики на CMS Wordpress.

Необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта для повышения позиций и поискового трафика.

Сайт никак не продвигался - только размещали на форумах женских ссылки и рекламировали при помощи сайтов и контекстной рекламы. Все тексты писала сама.

Все на сайте около 200 страниц.

Бюджет на оптимизацию под ключ - до 8 000 рублей.

Предлагайте свои вариенты. Преимущественно интересна какая-то гарантия на рост трафика. Можем работать по договору.