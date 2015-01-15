Необходимо провести оптимизацию сайта

Требуется составить семантическое ядро для вещевого интернет-магазина. Всего должно получиться около 30-50 ключей на категории (ВЧ-СЧ) и ~300 ключей на статьи (НЧ). Цена вопроса - 1-2т.р. Принимаются заявки только от кандидатов, имеющих опыт создания СЯ для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшой сайт по продаже косметики на CMS Wordpress.
Необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта для повышения позиций и поискового трафика.
Сайт никак не продвигался - только размещали на форумах женских ссылки и рекламировали при помощи сайтов и контекстной рекламы. Все тексты писала сама.
Все на сайте около 200 страниц.
Бюджет на оптимизацию под ключ - до 8 000 рублей.
Предлагайте свои вариенты. Преимущественно интересна какая-то гарантия на рост трафика. Можем работать по договору.
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