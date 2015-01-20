Сделать семантическое ядро

Требуется составить семантическое ядро для вещевого интернет-магазина.

Всего должно получиться около 30-50 ключей на категории (ВЧ-СЧ) и ~300 ключей на статьи (НЧ).

Цена вопроса - 1-2т.р.

Принимаются заявки только от кандидатов, имеющих опыт создания СЯ для магазинов. Потребуется показать примеры.