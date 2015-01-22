Оптимизация сайта

Впервые за год нахождения на сайте мне потребовалась помощь фрилансера, выложил проект, собрал заявки (11 штук). Мой выбор пал на Ольгу! Она с блеском справилась с моим проектом, пусть он был не такой сложный, но тем не менее! Короче, рекомендую всем замечательного фрилансера Ольгу. Если кому за оптимизацией и продвижением сайта - то это однозначно к Ольге!!!