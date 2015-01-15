Оптимизация сайта внешняя и внутренняя

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок200 просмотров
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все ключи которые я подбирала ведут вот на эту страницу - http://kombinashka.ru/naturalniie-shelk-mia-mia/view-all-products.html

А это не правильно, оптимизации нет совсем. Нужна ваша помощь?

9 лет назад
easor
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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