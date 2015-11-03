Есть небольшой сайт по продаже косметики на CMS Wordpress. Необходимо провести внутреннюю оптимизацию сайта для повышения позиций и поискового трафика. Сайт никак не продвигался - только размещали на форумах женских ссылки и рекламировали при помощи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение и оптимизация сайта.Сайт создан недавно,еще не до конца заполнены страницы.
Ждем конкретных предложений.
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