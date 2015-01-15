Вывести сайт в топ 5

Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок262 просмотра
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В приложении список ключевых На русском и английском.

Регион - Казахстан ! Google.kz и Yandex.kz Топ 5 !

Ссылка на сайт так же в документе приложенном.

Пожалуйста сразу пишите стоимость продвижения в месяц,именно по таким критериям буду выбирать исполнителя !

9 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)