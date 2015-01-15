Вывести сайт в топ 5

Требуется продвижение и оптимизация сайта.Сайт создан недавно,еще не до конца заполнены страницы. www.fotoslaid.com Ждем конкретных предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении список ключевых На русском и английском.
Регион - Казахстан ! Google.kz и Yandex.kz Топ 5 !
Ссылка на сайт так же в документе приложенном.
Пожалуйста сразу пишите стоимость продвижения в месяц,именно по таким критериям буду выбирать исполнителя !
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