Продвижение СЕО оптимизированного сайта. Нужен дизайнер журнала

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок200 просмотров
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Продвижение сайта в поиске гугл. Оплата сдельная.

Дизайнер для Журнала, оплата за каждую страницу, 30 страниц.

9 лет назад
blabuduua
Максим 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад