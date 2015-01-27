Аудит сайта

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок283 просмотра
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Добрый день, коллеги!

Необходимо провести комплексный аудит крупного сайта организации. Определить причины, по которым сайт плохо ранжируется в гугл.

9 лет назад
boykov
Павел 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$100
7 дней
Специалист предоставил полный аудит сайта, в него включил описание возможных причин низкого ранжирования сайта в гугл. Результатом доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Интересный большой проект государственного уровня, над которым было приятно поработать. Спасибо за заказ!