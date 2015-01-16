Написание статей на тему "создание и продвижение сайтов"

Требуется написание текстов по теме разработка и продвижение сайтов.

Если вы умеете хорошо вникать в нишу и смоете делать качественный рерайт, то готов пообщаться и дать пару статей в работу.

Требования:

- длина статьи 2-5 тыс зн.

- тексты без воды - коротко, емко, простым языком

- в тексте приводить факты, цифры, данные должны быть актуальными а не взяты "с потолка" и вставлены для "галочки"

- вы должны или избираться в тематике (создание и продвижение сайтов) или быть легко обучаемы и уметь "вникать в суть вопроса"

- умение работать с CMS Joomla (требуется размещение текстов на сайте)

Формат сотрудничества такой:

я вам даю тематику например "что должно быть в дизайне сайта" а вы пишите подробную статью, с инструкциями, фактами, данными по чужим экспериментам и т.д.

Размещение статьи на сайте желательно вопрос цены обсуждаем.

Планируется объем более 150 статей

оплата 100 р / 1000 зн. или 200-500 р одна статья

предложения на почту адрес в профиле - http://www.weblancer.net/users/zveno77/

ВАЖНО!

Если вы привыкли "лить воду" в текстах, не имеете опыта в тематике или не привыкли вникать в то о чем пишите, проходите мимо.