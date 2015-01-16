Необходимо подготовить 2 уникальных текста по 1500 символов с ключевыми словами для сайта http://www.gps16.ru/ http://www.gps16.ru/index.php/takhografy про тахографы Ключевые слова: тахограф установка тахографов тахографы набережные челны карта водителя камаз тахограф тахограф на автомобиль установить тахограф карта водителя для тахографа тахограф цена тахографы на грузовые тахограф купить тахограф с скзи тахограф ...
Написание статей на тему "создание и продвижение сайтов"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание текстов по теме разработка и продвижение сайтов.
Если вы умеете хорошо вникать в нишу и смоете делать качественный рерайт, то готов пообщаться и дать пару статей в работу.
Требования:
- длина статьи 2-5 тыс зн.
- тексты без воды - коротко, емко, простым языком
- в тексте приводить факты, цифры, данные должны быть актуальными а не взяты "с потолка" и вставлены для "галочки"
- вы должны или избираться в тематике (создание и продвижение сайтов) или быть легко обучаемы и уметь "вникать в суть вопроса"
- умение работать с CMS Joomla (требуется размещение текстов на сайте)
Формат сотрудничества такой:
я вам даю тематику например "что должно быть в дизайне сайта" а вы пишите подробную статью, с инструкциями, фактами, данными по чужим экспериментам и т.д.
Размещение статьи на сайте желательно вопрос цены обсуждаем.
Планируется объем более 150 статей
оплата 100 р / 1000 зн. или 200-500 р одна статья
предложения на почту адрес в профиле - http://www.weblancer.net/users/zveno77/
ВАЖНО!
Если вы привыкли "лить воду" в текстах, не имеете опыта в тематике или не привыкли вникать в то о чем пишите, проходите мимо.
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